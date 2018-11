Funktioniert hat das in den letzten Jahren nicht. Über die Gründe wird viel gerätselt. Auf Druck der einzelnen Länder wurden wohl schon von Anfang an zu viele Zertifikate ausgebeben. Eine Verschärfung sehen Fachleute in der Wirtschaftskrise von 2008: Damals kamen weit mehr auf den Markt, als von der schwächelnden Industrie gebraucht wurde. Ein anderer Grund: Für Unternehmen gibt es die Möglichkeit, mit Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern Extra-Zertifikate zu bekommen – was offenbar munter genutzt wird. Dazu kommt, dass der Preis für Öl und Gas noch immer sehr niedrig ist. Fazit: Es gibt zu viele Zertifikate für zu wenig Geld.