Seine emotionalsten Momente erlebt der Prozess, wenn Opferangehörige aussagen. Oft unter Tränen berichten sie vom Verlust des geliebten Menschen, aber auch von falschen Anschuldigungen und Verdächtigungen der Behörden. Sie wollen Antworten auf ihre Fragen nach dem Warum. So ruft der Vater des in Kassel erschossenen Halit Yozgat den Angeklagten zu: "Mit welchem Recht habt ihr das getan?" Seine Frau Ayse wendet sich direkt an Beate Zschäpe: "Ich bitte Sie, dass Sie all diese Vorfälle aufklären … Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen, denken Sie daran, dass ich nicht schlafen kann."



Die Frau, der 2001 die Bombe in der Kölner Probsteigasse die Augen zugeschweißt und das Gesicht zerschnitten hat, ist heute Ärztin. Auf die Frage, ob sie Deutschland nach dem Anschlag verlassen wollte, sagt sie: "Ja, zunächst schon. Dann habe ich gedacht, nein, ich habe mir so viel Mühe gegeben ... So leicht lasse ich mich nicht aus Deutschland verjagen." Es gibt Applaus im Gerichtssaal und der sonst so strenge Richter Götzl lässt es zu.

Bildquelle: dpa