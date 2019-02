In die Praxis umgesetzt: Wenn SPD oder Union Erfolg (im Sinne von 30, 40 Prozent) haben wollen, müssen sie beide Gruppen ansprechen. Im Falle der Union: diejenigen, die "wir schaffen das" weiterhin für den richtigen Ansatz halten - und diejenigen, die Zurückweisungen an der nationalen Grenze befürworten. Und im Fall der SPD: diejenigen, die die Agenda-Politik im Grundsatz richtig finden - genauso wie jene, die sich höhere Sozialleistungen, höhere Rente, eine "linkere" Ausrichtung wünschen.



Was in der GroKo-Praxis aber passiert, ist das Gegenteil. Parteipolitiker folgen den Impulsen einer Basis, die stets weiter entfernt von der Mitte steht als die Wählerschaft der jeweiligen Partei. Die SPD rückt "nach links" (soweit dieses überkommene Schema noch taugt) - die Union "nach rechts". "Profilierung" in der Praxis ist - überspitzt formuliert - eine Simulation von Politik. Das Rezept ist stets dasselbe: Ein prominenter Vertreter einer Partei stellt eine Forderung, die deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgeht - und von der er (oder sie) daher sicher sein kann, dass sie zumindest in dieser Legislatur nicht realisiert wird. Er oder sie hofft regelrecht, dass der Koalitionspartner empört aufjault, damit die "Unterschiede" endlich klar werden. Was wiederum zu Schlagzeilen führt: Wir Medien lieben schließlich den Streit.