Quelle: dpa

In Mini-Schritten bewegen sich Union und SPD auf eine Neuauflage der Großen Koalition zu. März dürfte es werden, bis ein schwarz-rotes Bündnis steht - falls es überhaupt dazu kommt. Denn immer noch gibt es bei den Sondierungen in wichtigen Streitpunkten wie Migration und Bürgerversicherung keine Einigung, jedenfalls keine, die nach außen dringt. Und ob am Ende dann die SPD-Basis einem möglichen Koalitionsvertrag zustimmt, ist alles andere als sicher.