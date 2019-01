Eine häufige Ursache sind Störungen an Zügen. Die ICE-Flotte ist in die Jahre gekommen. Die ICE 1 etwa sind an die 30 Jahre alt und dementsprechend öfter in der Werkstatt. Weil aber Reservezüge fehlen kann hier oft nur das gemacht werden, was fahr- und sicherheitstechnisch wichtig ist. Immerhin: Neue Züge wie der ICE 4 oder der Doppelstock-Intercity IC2 sind bestellt und sollen in diesem Jahr fast im Monatstakt ausgeliefert werden.