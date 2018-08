Méritt: Da wäre zum Beispiel die Frau, die ihren Marathon gelaufen ist und ihr Blut hat laufen lassen, oder Bilder in sozialen Medien, bei denen Blut in der Hose sichtbar ist. Junge Frauen haben offenbar dieses Bedürfnis, das Thema mehr an die Oberfläche zu holen und nicht wegzuschweigen oder wegzudeodorieren.