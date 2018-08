Der Dezember war überdurchschnittlich verregnet. Schon damals stiegen die Flüsse in Nordrhein-Westfalen an. Doch der eigentliche Grund für das derzeitige Rhein-Hochwasser liegt laut Wetterdienst und Hochwasserzentrale weiter südlich: Das Tauwetter in der Schweiz und Baden-Württemberg hat großen Anteil an den steigenden Pegelständen. Hinzu kommt Dauerregen, zurzeit vor allem am Oberrhein und in den Vogesen. Auf der Mosel ist der Schiffsverkehr schon seit Donnerstag wegen Hochwassers eingestellt - und die Wassermassen drängen rheinabwärts Richtung Nordrhein-Westfalen.

Bildquelle: dpa