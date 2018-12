Ja, eigentlich müsste jeder, der einen Führerschein besitzt, das Thema Rettungsgasse in- und auswendig kennen: Wer auf der Spur ganz links fährt, fährt an den linken Rand, diejenigen auf den Spuren rechts daneben fahren an den rechten Rand ihrer jeweiligen Fahrspur. Rettungsgasse gebildet. "Die Regel ist eigentlich sehr leicht verständlich", sagt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Dass sie häufig nicht beachtet werde, liege wohl an Gedankenlosigkeit. "Ein fast größeres Problem sind dabei die vielen LKW", so Ziebs.