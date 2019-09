"The non-existence of Bielefeld. Lemma: Bielefeld has no inhabitants. Proof: Let IB be the number of inhabitants of Bielefeld. Let j = IB + 1. Let N ∈ N be the largest upper bound of j. If N > 1, then also N2 > N would be an upper bound of j contradicting N being the largest upper bound of j. Thus N ≮1 implying N ≤ 1. With j ≤ N and IB = j − 1 we have IB ≤ 0. From this lemma, we can quickly deduce the following corollary which is the desired result. Corollary. Bielefeld does not exist.

Proof: A city without inhabitants cannot be claimed to exist."



Very Nice! Aber wieder einmal kommt da ein Experte als Spaßverderber um die Ecke: "Herr Opfer führt einen scheinbar rigorosen mathematischen Beweis, der von der Argumentationsführung und Präsentation her perfekt den Gepflogenheiten in der Mathematik entspricht. Die knappe, elegante 'Beweisführung' macht seine Einreichung für Mathematiker leicht zu lesen." Allerdings: "Der 'Beweis' von Herrn Opfer zeigt eigentlich, dass es nur zwei mögliche obere Schranken an die Einwohnerzahl Bielefelds geben kann, nämlich Null oder Unendlich. Dies ist nicht zu verwechseln mit einer Aussage über die tatsächliche Einwohnerzahl, denn die Schranke Unendlich lässt jede beliebige tatsächliche Einwohnerzahl zu."



Hat bis zu dieser Stelle schon jemand gelacht oder wenigstens geschmunzelt? Sie dürfen jetzt! Denn: "Bei dieser Einreichung handelt es sich um ein schönes Beispiel von Mathematikerhumor, bei dem es darum geht, etwas offensichtlich Falsches zu 'beweisen' und dabei den Fehler möglichst gut zu verstecken."