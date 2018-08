"Es ist gut, dass die Bundeskanzlerin nach Sachsen kommt. Die Sachsen haben hohe Erwartungen an die Bundesregierung, und die GroKo in Berlin muss jetzt Ergebnisse liefern - in der inneren Sicherheit, in der Pflege und bei der Stärkung des ländlichen Raumes", sagt CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Die sächsische Union suche eine "kritisch-konstruktive Diskussion" mit Merkel, denn in wichtigen Bereichen der Landesentwicklung brauche es das entschiedene Engagement des Bundes. Die Flüchtlingspolitik werde nicht das zentrale Thema sein, heißt es aus der CDU-Landtagsfraktion, bei der Merkel zu Gast ist.