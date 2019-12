Frauen verdienen weniger. Sie haben wegen der Familie zurückgesteckt, sich um die Kindererziehung gekümmert und mehr in Teilzeit gearbeitet als ihre Männer. Auch sind Frauen stärker von Altersarmut betroffen. Einer OECD-Studie zufolge ist in Deutschland die Rente der über 65-Jährigen heute im Schnitt um 46 Prozent niedriger als bei Männern. Das ist ein vergleichweise hoher Unterschied: In den Niederlanden sind es 42 Prozent, in Österreich 39, in Frankreich 33, im OECD-Schnitt gar 25 Prozent.