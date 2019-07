Ein Widerspruch in sich selbst: Denn die IB ziehe die Moderne ins Negative, "bedient sich dabei aber ihrer ästhetischen Technik", so Dobstadt in dem Vortrag. So wirken die Imagefilme, die die Identitären produzieren, wie ein bloßes Produkt der globalisierten Welt, die sie eigentlich abschaffen wollen. Betrachtet man die Plakate und Symbole, die die IB benutzen, so werden Assoziationen an den Nationalsozialismus geweckt. Eine graue Brachlandschaft, auf der ein Wesen - halb Mensch, halb Baum - zu sehen ist, darauf der Text: "Lass deine Wurzeln nicht verdorren" - eine Bildsprache, die Angst schüren soll und an Darstellungen des Nationalsozialismus erinnert. "Nazistische Ideologeme", nennen Sozialwissenschaftler diese Anlehnung an die Propaganda der Nazis.