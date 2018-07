Vinken: Männliche Schönheit, eine sehr zweischneidige Sache. Die Karriere der Adonisse habe ich in der Literatur ein bisschen verfolgt, leider wie in der Mythologie eine Katastrophe. Ein schöner Mann steht immer in der Gefahr, als eitler Fatzke abgetan zu werden. Auch ein Handicap kann Charisma verleihen. Die Literatur ist voller Figuren, die nicht perfekt sind und ihre Stärke aus einer Schwäche ziehen. Aus der Welt der Politik fällt mir der Vater der Queen ein, der als König stotterte. Oder denken wir an Wolfgang Schäuble. Er hat ein Attentat überlebt. Das gibt ihm jedenfalls in zivilisierten Gesellschaften etwas Heroisches, Unangreifbares, dass er seitdem im Rollstuhl sitzt. Seine Versehrtheit macht ihn souverän.