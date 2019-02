Zwar bewegt sich der Polarwirbel in der Stratosphäre, also in einer Höhe von gut 30 Kilometern Höhe. Dennoch gibt es Wechselwirkungen zwischen den Strömungen weiter unten, dort wo sich unser Wetter abspielt - in der Troposphäre. Diese Schicht reicht vom Boden bis in maximal 15 Kilometer Höhe. Zwischen den Schichten gibt es Wechselwirkungen. Dabei kann es vorkommen, dass die eisige Luft, die eigentlich am Nordpol gehalten wird, ausbricht und dann wird es sehr kalt - so wie jetzt in den USA.