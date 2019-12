Jan Klaudiussen mit seiner Frau Ane

Quelle: ZDF/Florian Kössl

Die Hälfte seines Lebens hat Jan schon in Norwegen verbracht. Vor 20 Jahren verliebte er sich während des Zivildienstes in das Land. Insbesondere die Kultur des "Friluftsliv" hat es ihm angetan. Man könnte es mit "Freiluftleben" übersetzen, aber das trifft es nicht genau. In Norwegen und den anderen skandinavischen Ländern bezeichnet der Begriff das "Aktivsein in der Natur", alleine oder mit anderen. Während unserem Outdoor-Begriff immer ein Geschmack von Abenteuer und harter Expedition anhaftet, steht beim skandinavischen "Friluftsliv" das Verbringen einer schönen Zeit im Vordergrund, das Vergnügen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erleben. Fischen, Pilze und Beeren sammeln, draußen Kochen und Essen: All das gehört zum Lifestyle, der viele Norweger glücklich zu machen scheint. Der Schwarzwälder Jan ist jedenfalls überzeugt, im Norden Europas sein Paradies gefunden zu haben. Er glaubt nicht, dass er nach Deutschland zurückkehren wird.