Je schneller die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwunden werden kann, desto besser: Dieses Credo schreibt sich Tesla, gegründet 2003 in Kalifornien, auf die Fahnen. Dafür sollen Elektroautos aus der Nische geholt und massentauglich gemacht werden. Der Name des Unternehmens ist an den berühmten Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla angelehnt.



2008 enthüllt der Autobauer zunächst den zweisitzigen Elektro-Sportwagen Roadster und bringt danach zunächst sein Oberklasse-Model S und später das SUV Model X auf den Markt. Wesentlicher Teil des "Masterplans" von Elon Musk ist aber das Model 3, das 2016 vorgestellt wird. Mit dem Mittelklassewagen und einem angepeilten Preis von 35.000 Dollar sollen Elektroautos auch für die breite Masse der Autokäufer erschwinglich werden.



Um den etablierten Autokonzernen Marktanteile abzutrotzen, setzt Tesla vor allem auf eine Wachstumsstrategie und ehrgeizige Produktionsziele bei den Stückzahlen.



Entscheidend ist für Elektroautos dabei die Batteriefertigung. 2014 wird deshalb zunächst im US-Bundesstaat Nevada der Grundstein für die erste sogenannte Gigafactory gelegt, die mit Erneuerbaren Energien betrieben wird und die Teslas Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Akkus deutlich maximieren soll. Weitere Gigafactorys gibt es im US-Bundesstaat New York und in Shanghai. Die Fabrik in der chinesischen Metropole entstand nach Unternehmensangaben in nur zehn Monaten. Die vierte Gigafactory soll in Grünheide vor den Toren Berlins entstehen. Ein genauer Zeitplan ist noch unklar.



Neben Elektrofahrzeugen stellt Tesla auch Stromspeicher her.

Bildquelle: Reuters