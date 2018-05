In diesem Sommer hat der Volkswagenkonzern allein in Deutschland mehr als 380.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen. Grund der Aktion: Die Steuereinheiten für das Antiblockiersystem (ABS) und das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) drohten durch überlastete Bauteile durchzubrennen. Besonders gefährlich: Der Fehler trat meist in fahrdynamischen Grenzsituationen ein. Genau dann also, wenn das System stark arbeiten muss, um den Fahrer dabei zu unterstützen seinen Wagen auf Kurs zu halten.