Die erheblichen Stromspareffekte will auch die Autoindustrie nutzen. "Wir haben bei der Firma Daimler in Sindelfingen eine Produktionszelle eingerichtet“, berichtet Holger Borcherding vom Labor für Leistungselektronik und Elektrische Antriebe an der Hochschule Ostwestfalen in Lemgo. Die Industrieroboter in der Fertigungszelle von Daimler bauen Rohkarossen. Dafür benötigen sie wie alle elektrischen Antriebe eine Standardspannung von 600 Volt. "Wenn wir komplette Fabrikhallen mit dieser Technik ausstatten, brauchen wir neue Leitungen und elektronische Schalter“, sagt Borcherding.