Diese Technologien können Leben verbessern und eine nachhaltigere Landwirtschaft ermöglichen. Dass Europa sich dem verweigert, ist doch verrückt. Und wirklich, wirklich schade. Stefaan Blancke

Blancke: Das Gefühl von Ekel hält uns am Leben. Wir können Bakterien und Parasiten nicht sehen, aber die natürliche Selektion hat uns ein Gefühl geschenkt, das uns die Gegenwart dieser Krankmacher erahnen lässt. Wir ekeln uns zum Beispiel vor Tieren wie Maden oder Kakerlaken, weil sie oft in der Umgebung von kontaminierten Lebensmitteln auftauchen. Durch unseren Ekel bleiben wir diesen Lebensmitteln fern.



Viele Argumente gegen gentechnisch veränderte Organismen sprechen unseren Ekel direkt an. All die Gesundheitsrisiken und möglichen Umweltschäden, die ins Feld geführt werden: Da muss man nicht einmal glauben, dass Genfood wirklich gefährlich ist. Der Ekel wird unterbewusst schon dadurch ausgelöst, dass gentechnisch verändertes Essen eine Gefahr sein könnte. Wenn wir uns dann noch in die Situation eines Elternteils versetzen: Würde ich meine Kinder einem Risiko aussetzen, selbst wenn es noch so gering ist? Natürlich nicht - du willst auf der sicheren Seite sein.