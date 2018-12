Mehr Recycling soll das neue Verpackungsgesetz bringen.

Quelle: ZDF

Das Gesetz gilt für alle, die Produkte und Waren gewerbsmäßig in Deutschland in Verkehr bringen, die verpackt beim "Endverbraucher" ankommen. Die Händler mussten sich bis Ende 2018 in einem öffentlichen Register bei der 2017 gegründeten "Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister" mit Sitz in Osnabrück anmelden. Das Register soll für mehr Transparenz beim Thema Verpackungsmüll sorgen. Wer künftig weiter Verpackungen in Umlauf bringt, die sich schlecht recyceln lassen, muss mit höheren Gebühren rechnen. Die Kosten zur Müllentsorgung sollen so fairer verteilt werden.