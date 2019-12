Für einen besseren Schutz vor Masern soll es ab 1. März 2020 eine gesetzliche Impfpflicht geben. Wer sein Kind in eine Kita gibt, muss nachweisen, dass es gegen die hochansteckende Virusinfektion geimpft ist. Ungeimpfte Kinder dürfen von den Kitas nicht mehr angenommen werden. Kinder, die bereits in die Kita oder Schule gehen, müssen bis zum 31. Juli 2021 den Nachweis der Impfung erbringen. Die Impfpflicht für Masern gilt nicht nur für Personal und Kinder in Kindertagesstätten und Schulen, sondern auch in anderen Gemeinschaftseinrichtungen, bei der Tagespflege und in Flüchtlingsunterkünften.

Bildquelle: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild