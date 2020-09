Annegret Kramp-Karrenbauer hat in dieser Woche viel erreicht - oder angerichtet. Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Die Verteidigungsministerin hat die Schlagzeilen in Deutschland bestimmt, sich mit dem Koalitionspartner SPD angelegt, Bündnispartner irritiert, aber Deutschland auch von der Seitenlinie mitten aufs Spielfeld der Syrien-Diplomatie katapultiert. So mancher spricht schon von einem außenpolitischen Paradigmenwechsel. Ob ihr Plan für eine von UN-Truppen gesicherte Sicherheitszone in Nordsyrien tatsächlich irgendetwas bewirkt, ist dennoch völlig offen. Wirklich viele Fürsprecher hat sie nach einer turbulenten Woche nicht: