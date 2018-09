Kirchen dürfen auch nach Europarecht grundsätzlich bestimmte Anforderungen an ihre Mitarbeiter stellen. Sie müssen dabei aber respektieren, dass die Bindung an kirchliche Werte im Sinne der Religion bei bestimmten Arbeitnehmern auch wirklich erforderlich sein muss. Also: Wer nah dran ist an den Inhalten einer Religion, wie etwa Geistliche, möglicherweise Leiterinnen und Leiter in Kindergärten und ähnlich kirchlich relevanten Berufe, bei denen kann das durchaus vorausgesetzt werden. Denn sie sind möglicherweise so eng mit den Glaubensgrundsätzen verbunden, dass die Arbeitnehmer auch unverrückbar für die Prinzipien stehen müssen. Für die katholische Kirche ist ein solches Prinzip die Achtung der "heiligen Sakramente", also zum Beispiel, dass die Ehe grundsätzlich als unauflöslich gilt.