Aber dass die Menschen nun im Lande waren und auch wirklich menschliche Aufmerksamkeit brauchen - dass es da um Langzeit-Verpflichtungen geht - das war schon sehr viel schwieriger. Viele Menschen erwarteten jetzt, dass die Flüchtlinge sich so schnell wie möglich in unser Land integrieren. Aber so ist es natürlich nicht gekommen. Diese Menschen bringen ihre eigenen Traumata mit und können nicht so schnell schalten. Das heißt, die Erwartung der Leute, dass es jetzt zu einem Ende kommt, war nicht erfüllt. Und dann schlug das anhaltende Empathiebedürfnis in Ressentiments um.