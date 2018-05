Die Verunsicherung ist groß, was die Dieseltechnologie angeht. Der Einbruch bei Neufahrzeugen belegt dies eindrucksvoll. Was aber, wenn man gerne wieder einen neuen Diesel hätte? "Wer sicher gehen will, greift wahrscheinlich am besten zu einem Fahrzeug der Norm Euro 6d-Temp", sagt Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM). Wenn es tatsächlich zu Fahrverboten und Ausnahmen mit blauer Plakette komme, dann am ehesten für diese Norm.

Bildquelle: dpa