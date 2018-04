Facebook wird sich künftig nicht mehr auf seinen Europasitz in Irland und das laxe dortige Datenschutzrecht berufen können. Die neuen Datenschutzregeln sind europaweit einheitlich – und sie orientieren sich in vielen Punkten an den im internationalen Vergleich relativ strengen Bestimmungen in Deutschland. Medienrechtler Schwartmann erwartet, dass die hohen Bußgelder künftig abschreckend wirken. So könnten etwa deutsche Datenschutzbehörden bei der Europa-Zentrale von Facebook in Irland Strafzahlungen eintreiben, die weit über die bisher möglichen Bußgelder hinausgehen.