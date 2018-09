Das kleine Städtchen Güstrow hat es ihm angetan. Genauer gesagt eine 73 Quadratmeter große Wohnung in einem historischen Mehrfamilienhaus. Sie ist neu, liegt mitten in der Stadt, die schöne Bauwerke und auch einige Bars zu bieten hat. Und wenn es mal langweilig werden sollte, ist es nach Rostock nicht weit: 30 Minuten mit der Bahn. Den Ausschlag für den alleinerziehenden Vater gaben allerdings die Schulen. Sein Sohn kann von der Grundschule bis zum Gymnasium in Güstrow bleiben.



169.000 Euro soll die moderne Wohnung kosten – viel Geld für einen Alleinerziehenden der monatlich 4.000 Euro brutto hat oder 48.000 Euro im Jahr. Das liegt weit unter dem Maximaleinkommen von 90.000 Euro für das Baukindergeld, aber ziemlich genau im bundesdeutschen Durchschnitt für Männer.



Baukindergeld reicht zur Finanzierung der Kaufnebenkosten



Fest steht: Ohne einen Kredit und jahrzehntelanges Abstottern bei der Bank geht nichts. Das neue Baukindergeld könnte zumindest etwas helfen. 12.000 Euro würde die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in den nächsten zehn Jahren insgesamt zum Wohnungskauf beisteuern - vorbehaltlich positiver Prüfung. Das wären etwas mehr als sieben Prozent des Kaufpreises.



Rechnet man die Kaufnebenkosten dazu, kostet die Immobilie etwa 181.000 Euro. Eine teure Maklerprovision wird in diesem Fall nicht erhoben. Bleiben also noch Grunderwerbssteuer, Notarkosten und Grundbucheintrag als Kaufnebenkosten - insgesamt etwa 12.000 Euro. Sie lassen sich mit dem Baukindergeld gegenfinanzieren. Das Baukindergeld entspricht dann also rund 6,5 Prozent des Gesamtpreises. In Regionen, die - trotz guter Infrastruktur für junge Familien - moderate Wohnungspreise und Kaufnebenkosten bieten, kann das Baukindergeld ein spürbarer staatlicher Zuschuss sein. Den Ausschlag für einen Kauf wird es aber nicht geben.

Bildquelle: dpa