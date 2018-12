Wir bräuchten mehr Geld, um mehr Personal einzustellen und einen besseren Betreuungsschlüssel zu erreichen. Simin Compani, Kita-Leiterin

Mittags in der Frankfurter Kita "Eckenheimer 303", eine Gruppe hat gerade aufgegessen. 21 Kleinkinder sollen ihr Geschirr abräumen, im Bad die Zähne putzen und sich dann schlafen legen. Betreut werden sie dabei von nur einer ausgelernten Fachkraft und zwei Auszubildenden. Kita-Leiterin Simin Compani packt darum ebenfalls mit an. Ihre Kita gehört noch zu den gut ausgestatteten in Frankfurt, trotzdem weiß sie um die Probleme. "Wir bräuchten mehr Geld, um mehr Personal einzustellen und einen besseren Betreuungsschlüssel zu erreichen."