Der Schauplatz ist bewusst gewählt: Im Dreiländereck zwischen Kolumbien, Brasilien und Peru treffen sich am heutigen Freitag die Regierungen der Amazonas-Region. In der Universität von Leticia sprechen sie über das weitere Vorgehen nach den verheerenden Waldbränden in der Region. Die kolumbianische Stadt liegt am linken Flussufer des Amazonas. In einer vom kolumbianischen Präsidialamt veröffentlichten Mitteilung heißt es vorab, dass Treffen solle einem "regionalen Dialog Raum geben, um den Schutz und die nachhaltige Nutzung, die fundamental für das Überleben des Planeten sind, voranzubringen".