Die Gegner der Quote kommen aus zwei Lagern. Befürworter eines freien Markts empfinden eine Quote als staatlich verordnete Wettbewerbsverzerrung. Andere befürchten einen "Helene-Fischer-Erlass", also eine staatlich verordnete Geschmackstümelei, die vor allem populären Künstlern mehr Geld in die Kasse spült, aber kleine vernachlässigt. Und sie verweisen außerdem darauf, dass es nie gut ist, wenn der Staat vorschreibt, was man hören soll oder sich in künstlerische Belange einmischt.