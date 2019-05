Teils nutzen auch kriminelle Banden die unterschiedlichen Sozialstandards der EU-Staaten aus. Sie melden etwa EU-Bürger aus Osteuropa in Deutschland zum Schein auf einen Minijob an. Zu einem solchen Job können aufstockende Sozialleistungen beantragt werden, welche die Banden dann abkassieren. Die Bundesagentur für Arbeit bezifferte die verbundenen Schäden im Jahr 2017 auf mindestens 50 Millionen Euro. Auch gibt es etwa in Deutschland und Österreich hitzige Diskussionen um Kindergeldzahlungen für EU-Ausländer, die ihre Kinder im Heimatland zurückgelassen haben. All das bringt den Binnenmarkt in Verruf - und befeuerte unter anderem auch das Brexit-Votum in UK.