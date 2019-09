19 Stunden haben die Spitzen der Großen Koalition darum verhandelt. Mancher auf dem Podium hat sehr kleine Augen. Am Ende haben sie Maßnahmen auf 22 Seiten zusammengestellt, die nun nach und nach in Gesetze und Verordnungen gegossen werden müssen. Sie sollen helfen, dass die Klimaziele bis 2030 eingehalten werden. Dass also der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent sinkt. Das soll nicht mit dem einen großen Befreiungsschlag gelingen. Sondern "Schritt für Schritt", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mehr als 54 Milliarden Euro soll bis Ende 2023 dafür ausgegeben werden, ohne neue Schulden. Was auf den Einzelnen zukommt, lässt sich noch nicht so richtig fassen. Die Bepreisung von CO2 beginnt erst 2021, dazu mit zehn Euro pro Tonne viel niedriger, als das viele vorher gefordert hatten. Der Spritpreis steigt, der für Strom sinkt, Inlandsflüge werden teurer, Bahnfahrten billiger und so weiter.