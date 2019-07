Laut Gericht sind die Italiener dazu verpflichtet, die Menschen an Bord unter anderem medizinisch zu versorgen. Dafür müssen sie aber nicht zwingend alle an Land gehen. Valentin Schatz, Lehrstuhl für Internationales Seerecht (Uni Hamburg)

Es gibt kein internationales Gremium, bei dem man zum Beispiel in Notfällen das Recht einklagen kann, in einen Hafen einzulaufen. "In Deutschland wäre wohl ein Verwaltungsgericht zuständig", sagt Schatz. "Sea-Watch" habe offenbar nicht versucht, eine Erlaubnis für eine Hafeneinfahrt vor einem italienischen Gericht zu erwirken. Stattdessen habe "Sea-Watch" den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. In einem Eilverfahren lehnte der aber die Forderung ab, Italien zu einer Hafeneinfahrt zu zwingen. "Laut Gericht sind die Italiener dazu verpflichtet, die Menschen an Bord unter anderem medizinisch zu versorgen. Dafür müssen sie aber nicht zwingend alle an Land gehen", sagt Schatz. Dennoch gebe es Hoffnung für die Kapitänin Carola Rackete. Schon vor zehn Jahren seien die Verantwortlichen der "Cap Anamur" in Italien freigesprochen wurden. Auch ihnen war der Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einreise gemacht worden.