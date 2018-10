Die CDU bleibt stärkste Kraft in Hessen und hat den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Da dürfte auch Kanzlerin Angela Merkel aufatmen. Merkel und Bouffier haben gemeinsam gekämpft. Mehrfach trat die Kanzlerin in Hessen auf. Sie schmiss sich selbst vor den Wählern in den Staub und fing zumindest einen Teil des Unmutes über die Berliner Koalition ab: "Wenn Sie Wut haben auf das, was in Berlin läuft, dann schreiben Sie mir einen Brief!" Solche Sätze sagte sie. Es war ein Geben und Nehmen. Bouffier blieb im Gegensatz zu seinem bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) loyal an Merkels Seite. "Wenn Hessen gelingt, dann ist das eine Stabilisierung für Berlin", hatte er noch am Freitag gesagt.