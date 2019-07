Wer ein Fahrzeug zulässt, muss Kfz-Steuer zahlen. Die Höhe richtet sich nach Hubraum und CO2-Ausstoß. Für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2014 gilt: 95 Gramm pro Kilometer sind frei. Danach fallen 2 Euro pro Gramm CO2 an. Stößt ein Auto beispielsweise 130 Gramm CO2 pro Kilometer aus, erhöht das die Kfz-Steuer um 70 Euro pro Jahr. Rechnet man den CO2-Preis von 2 Euro pro Gramm auf eine Tonne um, so, wie es gerade diskutiert wird, dann zahlen die Autofahrer bereits jetzt den rechnerischen Preis von 2 Millionen Euro pro Tonne CO2. Lenkungswirkung? Nicht messbar, denn die Invasion der Klein- und Kleinstwagen hat seit Einführung des CO2-Preisanteils an der Kfz-Steuer nicht stattgefunden.



Legt man nun dieser Rechnung einen CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne CO2 zugrunde, wie einer der aktuellen Vorschläge lautet, dann kommt Freude bei deutschen Autofahrern auf. Denn dieser Preis muss dann ja auch bei der Kfz-Steuer gelten. Statt 2 Millionen nur noch 50 Euro. Heißt: Pro Gramm CO2 werden gerademal 0,00005 Euro fällig. Beim besagten Beispiel dann statt 75 Euro nur noch 0,00175 Cent.

