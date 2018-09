Diese Verteuerung der Autos beim Überqueren der Grenze nach China könne Daimler nicht eins zu eins an die Kunden weiter geben - Daimler muss also einen Teil der Strafzölle selbst berappen. Zudem sinke auf Grund der neuen Abgaben der Absatz von Autos des Konzerns in China; denn Autos, die nicht in den USA produziert werden, treffen die Zölle nicht – das ist also ein Wettbewerbsnachteil für in den USA produzierende Unternehmen.