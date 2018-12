Beate Zschäpe am 5.6.2018

Quelle: ap

Ein Thema für sich war die Rolle von Zschäpes Verteidigern, wie es sie so noch nie gab. Anja Sturm, Wolfgang Stahl und Wolfgang Sturm , allesamt jung und ohne großen Namen, traten als Pflichtverteidiger an. Für sie sollte es das "Himmelfahrtskommando" werden, das ihnen viele zu Beginn prophezeiten. Ihre gewählte Taktik zielte auf grundsätzliche Konfrontation, Beate Zschäpe solle eisern schweigen. Sollten doch Gericht und Ankläger sehen, was sie beweisen können. Doch irgendwann hatte Zschäpe davon genug, wollte offenbar die Dinge in ihrem Sinne beeinflussen. Sie erreichte, dass ihr mit Mathias Grasel ein vierter Pflichtverteidiger zugeordnet wurde. Dazu kam noch Hermann Borchert als Wahlanwalt. Sie hatten nun Zschäpes Vertrauen allein, übernahmen das Ruder.

Es wurde eine groteske Szenerie: Die drei sogenannten Altanwälte hatten keinen Kontakt mehr zu Zschäpe, wollten mehrfach aus dem Prozess entlassen werden. Doch das Gericht lehnte dies ab. Begründung: Die Angeklagte Zschäpe müsse durch Verteidiger vertreten sein, die auch den ganzen Prozess miterlebt haben. So traten die drei bis zum Ende mit an. Die Konstellation gipfelte am Ende in höchst unterschiedlichen Plädoyers. Allerdings eine gemeinsame Grundlinie aller Verteidiger gab es: Zschäpe sei "keine Terroristin, keine Mörderin und keine Attentäterin" und allenfalls wegen der Brandlegung der gemeinsamen Wohnung in Zwickau zu bestrafen. Dennoch war es ja irgendwie doch immer vorangegangen. Richter Götzl hatte offenbar rechtzeitig erkannt, dass der Prozess nur mit der ungewöhnlichen Aufstockung der Verteidiger praktikabel zu Ende zu bringen ist. Durch einen irgendwie gestalteten Dialog zwischen Gericht und den zwei Neuen.

Wo genau diese Gesprächslinie verlief, wird man wohl nie erfahren.