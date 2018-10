"Kartoffeln werden auf jeden Fall teurer", prognostizierte der BOGK bereits im Sommer. Das gilt genauso für verarbeitete Produkte wie Chips, Pommes und Kartoffeltaschen, für die oft besonders große Knollen benötigt werden. Der Verband geht von Preissteigerungen aus, die sich am Prozentsatz der Ernteausfälle orientieren. Importiert werden kann auch nicht so einfach: Auch in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien fällt die Ernte niedriger aus.