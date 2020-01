Nun aber der Richtungswechsel. Auch in Deutschland soll eine "pragmatische Lösung im Sinne der Kunden" gefunden werden. Als Ursachen für den Sinneswandel bei Volkswagen lassen sich mehrere Gründe nennen. Der Konzern will das Thema endlich vom Tisch haben. Die Musterfeststellungsklage mit über 400.000 registrierten Kunden ist komplex, es geht um dutzende klärungsbedürftige Rechtsfragen. Und das Oberlandesgericht Braunschweig wäre nicht die letzte Instanz in diesem Mammutprozess.