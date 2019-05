Urlaub soll so sorgenfrei wie möglich sein. Dazu tragen auch einige EU-Regelungen bei. Beschwerden im Rahmen von Pauschalreisen müssen vom Anbieter bearbeitet werden. Darauf können sich EU-Bürger bei Reisen in andere EU-Staaten verlassen. Zudem besteht ein Schutz, falls der Reiseveranstalter oder die Fluggesellschaft in Konkurs geht. Und: Umfassende EU-weite Flug- und Fahrgastrechte regeln den Anspruch auf Ausgleichszahlungen - auch bei Verspätungen.



Auch bei Reisen außerhalb der EU gibt es Vorteile für EU-Bürger: Verliert man beispielsweise den Ausweis oder Reisepass in einem Land, in dem der eigene Staat keine Vertretung hat, helfen die Botschaften anderer EU-Mitglieder aus.