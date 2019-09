Natürlich würden die 27 den Briten eine Verlängerung gewähren (auch wenn die Franzosen öffentlich mosern), wenn die Verschiebung einen harten Ausstieg verhindert. Natürlich würden sie auch die Zollunion allein für Nord-Irland akzeptieren (die ja der ursprüngliche EU-Vorschlag war), wenn das eine Lösung wäre, dem das britische Parlament zustimmen könnte.



Aber bislang lehnt Boris Johnson beides lautstark ab und verweist auf den EU-Gipfel am 17./18. Oktober, auf dem er einen Deal erreichen wolle. Nur: Direkte Brexit-Verhandlungen auf Gipfelebene haben die Staats-und Regierungschefs bislang immer ausgeschlossen.



Der Brexit ist eine Übung in Geduld und Entschlossenheit, hatte EU-Unterhändler Barnier am Morgen gesagt. Wenn nichts geschieht, sind die Briten in 50 Tagen raus.