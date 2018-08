Camping gilt als naturnahe Urlaubsform und ist stark mit dem Wetter verbunden. Die aktuelle Hitze ist auch nicht besonders problematisch, da ein Großteil der Campingplätze ohnehin über eigene Badegewässer beziehungsweise Bademöglichkeiten in der Nähe verfügt. Christian Günther, Geschäftsführer vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland

Camping



"Die Campingwirtschaft profitiert stark von dem guten Wetter", sagt Christian Günther; Geschäftsführer vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland. Für 2018 erwarte er ein Plus von 5-10 Prozent bei den Übernachtungen. "Camping gilt als naturnahe Urlaubsform und ist stark mit dem Wetter verbunden. Die aktuelle Hitze ist auch nicht besonders problematisch, da ein Großteil der Campingplätze ohnehin über eigene Badegewässer beziehungsweise Bademöglichkeiten in der Nähe verfügt." Ebenso sei bei der Ausstattung der Freizeitfahrzeuge ein Komfort durch verbesserte Isolierung und eingebaute Klimaanlage gegeben. In einem Zelt, das in der Sonne stehe, sollte man sich aber tagsüber eher nicht aufhalten. Nachts kühle ein Zelt allerdings auch schnell wieder aus.



Hotels



Großstädte wie Berlin und Hamburg berichten von gleichbleibend hohen Touristenzahlen. Sascha Albertsen, Leiter der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Tourismus Hamburg sagt: "Die Buchungszahlen für die Monate Juli und August sind in Hamburg traditionell sehr gut, so auch in diesem Sommer." Das Veranstaltungsangebot und die Atmosphäre an Alster und Elbe sorgten für hohes Gästeaufkommen. Viele Besucher gibt es auch in Berlin: "Wir hier in Berlin können, was die Besucherzahlen angeht, keinen Unterschied zu weniger heißen Sommern feststellen." Die Stadt sei im Moment gut besucht. Das hänge auch damit zusammen, dass die meisten Gäste ihre Städtereisen im Voraus buchen."