Deutschland schwitzt. Freuen darf sich, wer eine Klimaanlage im Büro oder im Auto hat, Eis in der Tiefkühltruhe oder Getränke frisch aus dem Kühlschrank. 1,36 Milliarden Kilowattstunden pro Tag verbrauchen die Deutschen derzeit etwa am Tag - und damit gut sechs Prozent mehr als im Schnitt in den beiden vergangenen Sommern. Die Stromversorgung sei trotz der Hitze nicht gefährdet, versichert das Wirtschaftsministerium. Auch der Börsenstrompreis klettere deswegen nicht, sagt Christoph Podewils von der Denkfabrik Agora Energiewende - der Anstieg in letzter Zeit sei vor allem Folge der gestiegenen Preise für Kohle und Gas und der erhöhten Preise für den CO2-Ausstoß im Energiesektor in der EU. Auswirkungen auf die Energiebranche haben die Temperaturen aber trotzdem reichlich. Ein Überblick: