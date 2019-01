Ziel ist nun laut Arbeitsminister Heil, in den kommenden sechs Monaten zu einem gemeinsamen Tarifvertrag zu kommen, an den sich alle Arbeitgeber gebunden fühlen. Dafür sollen Krankenhäuser, Kommunen, Kirchen und Wohlfahrtsverbände einen Arbeitgeberverband gründen, um so einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu können. Vor allem private Unternehmen wehren sich bislang dagegen. Für Heil ist die Tarifbindung aber der entscheidende Baustein, ob die konzertierte Aktion Pflege überhaupt Erfolg hat. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte der SPD-Minister schon einmal gedroht, wie er die Beteiligten dazu bringen will: Er will öffentlich die Blockierer benennen.