Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Wahlsieger drücken auf die Jubelbremse. Die CDU freut sich zwar über den Sieg in Sachsen, und die SPD über den in Brandenburg. Und trotzdem gibt es bei beiden lange Gesichter. Uneingeschränkt freut sich dagegen die AfD über ihre mehr als 20 Prozent in beiden Ländern. Eine Chance auf eine Regierung haben sie aber überhaupt nicht. Und dann freuen sich auch noch die Grünen, obwohl sie eigentlich wenig Grund dazu haben: 15 Prozent plus x war ihnen vorausgesagt worden. Sie sind deutlich unter den Erwartungen geblieben, trotzdem spricht Parteichef Robert Habeck von einem "phantastischen Ergebnis".