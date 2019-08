Bis Ende Oktober muss der Haushalt stehen, um für das Tauziehen mit Brüssel gewappnet zu sein. Ohne Einigung käme es wohl zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer, was Gift für die italienische Wirtschaft wäre. Und laut neuesten Umfragen sind den Italienern Arbeitsplätze und Wirtschaft weit wichtiger als die Flüchtlingspolitik. "Conte wird es mit den Sozialdemokraten an der Seite in Brüssel einfacher haben", sagt Kanter. Die Sozialdemokraten verfügten über Regierungserfahrung, auch hätten sie ein gutes Netzwerk in Brüssel.



Mörschel rechnet damit, dass die neue Regierung von Brüssel einen größeren Spielraum fordern wird. "Anders als Salvini wird sie dies nicht als polemische Kampfansage 'gegen Brüssel, Paris und Berlin' tun. Stattdessen wird sie versuchen, im Konzert mit den anderen EU-Staaten eine leicht erhöhte Staatsverschuldung Richtung drei Prozent des BIP anzustreben."