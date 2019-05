Der Landesverband Bremen tritt erstmals zur Bürgerschaftswahl an. Bislang ist die Partei vor allem in Bremerhaven aktiv, tritt in der Öffentlichkeit aber kaum in Erscheinung. Die Rechte ist ein Sammelbecken ehemaliger Mitglieder der rechtsextremen DVU und anderer neonazistischer Organisationen und will nach eigenen Aussagen den "(Wieder-)Aufbau nationaler Strukturen" im Bundesland Bremen voranbringen. Ein eigenes Wahlprogramm hat sie nicht vorgelegt. Sie verteilt vor allem Werbepostkarten an Haushalte. Auf Aufklebern droht sie: "Wenn wir in ein Parlament einziehen, dann kommen wir als Feinde".