Lange Gesichter auch bei den Grünen. Die Erfolgsverwöhnten landen gefährlich nahe an der Fünf-Prozent-Hürde. In einem Flächenland mit wenigen Großstädten, vielen Kleinstädten und viel Gegend kommt das Thema Klimaschutz offensichtlich nicht so gut an. Oder jedenfalls nicht so, wie die Grünen es sich vorstellen. "Wir hatten uns mehr erhofft"“, gestand Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Ihre erste Konsequenz: "Wir müssen mehr mit den Leuten reden." Nicht nur in Thüringen, sondern "in der Breite der Gesellschaft."