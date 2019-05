Kopf hoch, SPD! Andrea Nahles

Nahles geht auf die Bühne. "Taaaag, Bremöööön! Es ist schöööön, hier zu sein!" Dann fängt Nahles an, mit den Armen zu rudern und den Knien zu wippen: "Et geht einfach nicht. Ich kann jetzt nich einfach sagen, ich liebe Bremen! Ich liiebe ja die Eifel!" Bis sie dann zu den Zielen der SPD-Politik kommt, dauert es noch lange Minuten. Zwei Tage später, in der Berliner Parteizentrale am diesem desaströsen Wahlabend, gibt es Nahles wieder in Moll. "Extrem enttäuschend" seien die Ergebnisse bei den Europawahlen und in Bremen. Man habe sich gegen schlechte Umfragewerte stemmen müssen. "Kopf hoch, SPD!", sagt die Parteivorsitzende. Nach Abschied soll das nicht klingen. Nahles macht eher deutlich, dass sie ihren Platz nicht so schnell räumen wird. Die SPD habe nach der Bundestagswahl beschlossen, sich neu aufzustellen. Bis Ende des Jahres dauere noch dieser Prozess. "Das schlimmste, was uns passieren kann, ist auf halber Strecke stehen zu bleiben."