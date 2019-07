Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wegen des Widerstands der SPD gegen von der Leyen bereits Spannungen eingeräumt. "Dass wir diese Situation in der Koalition haben, ist natürlich nicht einfach", sagte sie vergangene Woche. Auf Unverständnis in der Union stieß, dass die Europa-SPD in Brüssel ein Papier mit Vorwürfen gegen die bisherige Bundesverteidigungsministerin verbreitete. Scheitert von der Leyen, könnte das die Berliner Koalition vor eine Zerreißprobe stellen.